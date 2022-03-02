У Росії готуються запровадити військовий стан — Подоляк

Четвертого березня російський парламент збереться на екстрене позачергове засідання

У Росії готуються запровадити військовий стан на сьомий день війни з Україною.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Твіттері.

"Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", — написав він.

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Крім того, Подоляк зазначив, що з тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями по всій Росії зараз "починається евакуація тих, хто може собі це дозволити".

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні увечері мають відбутися переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона готова говорити, але на ультиматуми путіна не піде.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори — поки що невідомо", — сказав Кулеба.