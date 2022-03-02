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Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері — Арахамія

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Перший день переговорів Україна – Росія Новина оновлена 02 березня 2022, 17:13
Перший день переговорів Україна – Росія

Це підтвердив член української делегації Давид Арахамія

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона готова говорити, але на ультиматуми путіна не піде.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори — поки що невідомо", — сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що вимоги російських окупантів залишаються незмінними. Це ті пункти, які кривавий диктатор путін озвучив у своєму зверненні перед початком війни.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитися від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами воєнної кампанії в Україні.

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#Росія #Переговори #Війна
Перший день переговорів Україна – Росія
Україна
Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері — Арахамія
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Перший день переговорів Україна – Росія
Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері — Арахамія
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