Рус

Окупанти не знайшли в Україні зрадників і вирішили прикинутися ними самі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
189
росія не гребує плодити фейки Новина оновлена 04 березня 2022, 12:08
росія не гребує плодити фейки

Продавати за ковбасу українці відмовилися

Українців попереджають про можливі інформаційні провокації, які масово готує російська влада у світлі воєнних дій. Для цього використовують спеціально підготовлених людей із Криму, які прикидаються жителями Мелітополя, Херсона та інших міст. Російських загарбників такі актори "зустрічають" із подяками та посмішками.

Таке попередження пролунало від радника голови МВС Вадима Денисенка.

"По півдні України почали їздити "ряджені", — говорить він . — Ці люди зображають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів".

Першим таким випадком став Мелітополь. Також зараз очікується підготовка схожого сюжету у Херсоні, який частково перебуває під контролем путінської армії.

Однак у МВС вбачають у цьому і певний позитив.

"Росіяни не змогли знайти серед українців зрадників, які приходять за дешевою ковбасою, — наголосив він. — Він не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трохи поїсти, і за це щасливо посміхаються".

Також Денисенко наголосив, що кожен подібний "сюжет" — це злочин. І про нього, окрім України, знає весь світ, а невдовзі дізнається і Росія. Радник міністра впевнений: попри все, Україна переможе.

Нагадаємо, що крім таких фейкових вкидань, пропагандисти також щедро користуються заміною фактів. Так, на їхню думку, Харків досі перебуває в абсолютній безпеці, хоча чомусь замість нього нібито у "прямому ефірі" транслюються вулиці Запоріжжя.

Втім, навіть якщо зараз хтось і зверне на це увагу, йому загрожує великий штраф або тюремний термін. У держдумі Росії прийняли відповідний закон.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Війна #Пропаганда #Мелітополь #Фейки
Президент налаштований дуже рішуче
Політика
"Російські люди, як це взагалі можливо?": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент налаштований дуже рішуче
"Російські люди, як це взагалі можливо?": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Від школи залишилися тільки цеглинки
У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Бої ще продовжуються
Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки
Дата публікації
Категорія
Олексій Резніков
"У ці дні відбувається перелом ситуації": глава Міноборони виступив зі зверненням
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)