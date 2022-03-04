Окупанти не знайшли в Україні зрадників і вирішили прикинутися ними самі

Продавати за ковбасу українці відмовилися

Українців попереджають про можливі інформаційні провокації, які масово готує російська влада у світлі воєнних дій. Для цього використовують спеціально підготовлених людей із Криму, які прикидаються жителями Мелітополя, Херсона та інших міст. Російських загарбників такі актори "зустрічають" із подяками та посмішками.

Таке попередження пролунало від радника голови МВС Вадима Денисенка.

"По півдні України почали їздити "ряджені", — говорить він . — Ці люди зображають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів".

Першим таким випадком став Мелітополь. Також зараз очікується підготовка схожого сюжету у Херсоні, який частково перебуває під контролем путінської армії.

Однак у МВС вбачають у цьому і певний позитив.

"Росіяни не змогли знайти серед українців зрадників, які приходять за дешевою ковбасою, — наголосив він. — Він не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трохи поїсти, і за це щасливо посміхаються".

Також Денисенко наголосив, що кожен подібний "сюжет" — це злочин. І про нього, окрім України, знає весь світ, а невдовзі дізнається і Росія. Радник міністра впевнений: попри все, Україна переможе.

Нагадаємо, що крім таких фейкових вкидань, пропагандисти також щедро користуються заміною фактів. Так, на їхню думку, Харків досі перебуває в абсолютній безпеці, хоча чомусь замість нього нібито у "прямому ефірі" транслюються вулиці Запоріжжя.

Втім, навіть якщо зараз хтось і зверне на це увагу, йому загрожує великий штраф або тюремний термін. У держдумі Росії прийняли відповідний закон.