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До дефолту залишився місяць: росії напророчили долю Венесуели

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Morgan Stanley Новина оновлена 08 березня 2022, 03:32
Morgan Stanley

Росія може виявитися нездатною виплатити свої боргові зобов’язання

Шанси на те, що росія виявиться здатною погасити свої зобов’язання щодо зовнішнього державного боргу, почали стрімко танути після початку вторгнення в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, аналітики Morgan Stanley & Co схиляються до того, що країна може оголосити дефолт до 15 квітня.

"Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. У разі дефолту він навряд чи буде схожий на звичайний, натомість з Венесуелою, мабуть, саме відповідне порівняння", — повідомив глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.

Він зазначив, що російський уряд до 15 квітня має провести виплати за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках, а тому дату оголошення дефолту обрано не просто так.

Наразі інвестори оцінюють російські облігації з погашенням у 2023 році у 29 центів, що є найнижчим показником за всю історію.

При цьому не виключено, що незабаром вони впадуть ще нижче і можуть наблизитись до показників 10 центів.

Згідно з підрахунками інвестори в суверенний борг Росії з початку року зазнали збитків у середньому 81%, а найгірші результати в 2022 році показала лише Білорусь, там вони втратили 93%.

Варто зазначити, що 7 березня російська національна валюта оновила рекорд вартості та впала нижче за позначку в 142 рублі за долар.

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#Росія #Дефолт
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