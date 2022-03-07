Курс рубля поновив історичний мінімум

Курс російського рубля у понеділок знову впав на тлі російсько-української війни – 142 за долар

Вже 12-й день Україна продовжує давати рішучу відсіч окупантам. І доки російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста, прості росіяни вже відчувають на собі всі санкції, які ввели проти росії країни Європи та США.

Станом на 7 березня курс російського рубля у понеділок знову впав, оновивши історичний мінімум – 142 доларів.

"Рубль, добраніч. Давай до 200 сьогодні, щоб завтра думати про нові рекорди. Земля скловатою. Що окупанту, що його недокраїні, що їх недовалюті", — написав на своєму каналі депутат Олексій Гончаренко.

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Нагадаємо, що вже після визнання росії "незалежності" "ЛДНР" західні країни затвердили санкції проти російських компаній та фізичних осіб, які з початком агресії проти України тільки зростають. Курс російського рубля впав після того, як США та країни Євросоюзу оголосили про намір ввести санкції проти Центробанку та відключити низку банків рф від SWIFT, — це робить російські активи неліквідними для міжнародних партнерів.

Внаслідок агресії кремля проти України перші плоди росіяни почали пожинати в неділю, 27 лютого — у банкоматів в росії були черги, а в магазинах не можна було розплатитися деякими картами.