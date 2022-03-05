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"Тільки путін може закінчити війну": у ЄС пояснили, навіщо ввели санкції проти росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Тільки путін може закінчити війну": у ЄС пояснили, навіщо ввели санкції проти росії Новина оновлена 05 березня 2022, 03:44

У ЄС розповіли, навіщо потрібні санкції проти Росії

Європейський союз запровадив санкції проти росії у відповідь на її вторгнення до України, а не заради зміни режиму володимира путіна.

Про це розповів голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише CNN.

"Це війна путіна і тільки путін її може закінчити", — сказав він.

За його словами, санкції було введено, щоб змусити росію відчути наслідки свого нападу на українські землі, послабити її економіку, підтримати міжнародні норми та посилити позиції України на переговорах із кремлем.

Однак він наголосив, що дії ЄС не спрямовані на зміну російського режиму, як і не спрямовані проти простих мешканців Росії.

Як повідомлялося раніше, росія вже відчула на собі наслідки від санкцій із боку країн Заходу. Багато міжнародних брендів вже відмовилися від подальшої співпраці з країною-окупантом, а популярна торговельна мережа "Ашан" вже збирається запровадити обмеження на продаж соціально значущих товарів в одні руки.

Крім того, під роздачу потрапили й російські олігархи. Наприклад, Італія вже заарештувала яхти двох російських мільярдерів.

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#Україна #ЄС #Росія
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