Італія конфіскувала яхти двох російських мільярдерів з оточення путіна

Санкції Євросоюзу дуже шкодять російським олігархам.

Одразу два російських олігархи втратили свої яхти, які оцінюються у десятки мільйонів доларів, після того, як на росію наклали жорсткі санкції за вторгнення в Україну.

Як передає Reuters, влада Італії заарештувала яхти одного з найбагатших людей росії Олексія Мордашова та олігарха з клану путіна Геннадія Тимченка.

Зазначається, що яхту під назвою Lady M, що належить Мордашову, конфіскували в порту Імперії, а яхту Lena Тимченка — у Сан-Ремо. Місцеві ЗМІ оцінюють вартість яхти Мордашова у $65 млн. За інформацією видання, під час конфіскації яхт були присутні адвокати їхніх власників.

Додамо, що Олексій Мордашов є генеральним директором ПАТ "Северсталь" та другим у списку 200 найбагатших російських бізнесменів за версією журналу Forbes.А Геннадій Тимченко є власником Volga Group та головою Економічної ради Франко-російської торгово-промислової палати. Він входить у близьке оточення кривавого диктатора володимира путіна. Санкції проти нього раніше ввела Велика Британія.

Нагадаємо, що свої яхти після запровадження санкції проти росії також втратити російський мільярдер Алішер Усманов — його судно за $600 млн конфіскували у Німеччині. А влада Франції конфіскувала 85-метрову яхту голови "Роснефти" Ігоря Сечіна.