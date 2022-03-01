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Російські олігархи спішно намагаються врятувати яхти від санкцій на "загниваючому Заході"

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Олігархи РФ бояться, що їх яхти потраплять під санкції та будуть конфісковані Новина оновлена 01 березня 2022, 13:20
Олігархи РФ бояться, що їх яхти потраплять під санкції та будуть конфісковані

Бізнесмени намагаються вивезти яхти у Чорногорію та на Мальдіви.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну західні країни ввели потужні санкції проти Володимира Путіна та його близького оточення, зокрема олігархів. Дехто з них зараз поспіхом намагається вивезти з країн Заходу свої елітні яхти, аби їх не конфіскували.

Про це повідомляє видання CNBC.

За даними Marine Traffic, щонайменше чотири масивні яхти, які належать російським бізнесменам, рухаються у бік Чорногорії та Мальдівських островів. Це почалося після того, як лідери всього світу заявили про черговий пакет санкції проти Росії та її олігархів. Зокрема, коли про санкційний удар оголосив Білий дім. Адміністрація Байдена повідомила, що створить оперативну групу, яка займеться їхніми прибутковими активами, включаючи яхти та особняки.

Свої яхти вже намагаються вивезти у Чорногорію та на Мальдівські острови — країни, що не мають договору екстрадиції зі США — Вагіт Алекперов, Олег Дерипаска, Алішер Усманов та Роман Абрамович.

Яхта Алішера Усманова, яка до останнього часу перебувала у Великій Британії
Яхта Алішера Усманова, яка до останнього часу перебувала у Великій Британії
Мега-яхта Романа Абрамовича, яка зараз нібито належить іншому російському олігарху
Мега-яхта Романа Абрамовича, яка зараз нібито належить іншому російському олігарху

Відомо, що Вагіт Алекперов, президент російської компанії "Лукойл", зараз везе свою яхту у Чорногорію. Він має прибути у країну з Барселони, Іспанія.

Щодо мільярдера Олега Дерипаски, то його яхта Clio покинула Шрі-Ланку та вирушила на Мальдіви. Дерипаска та пов'язані з ним компанії потрапили під санкції США у 2018 році. Він був одним з небагатьох мільярдерів, які проживають у Росії, виступили проти конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що деякі російські олігархи таки висловили своє незадоволення діями Володимира Путіна. Серед противників війни Росії проти України — російський мільярдер Михайло Фрідман, який займає 11 позицію у рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багато країн світу піддають Росію та вище політичне керівництво країни санкціям. Крім відключення від SWIFT західні країни готуються ізолювати банківську систему РФ та заблокувати рахунки олігархів.

Теги:
#Росія #Санкції #Яхта #Вілла #Олігархи #Конфіскація
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