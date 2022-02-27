Не тільки відключення від SWIFT: Захід готує ізоляцію банківської системи РФ та блокує рахунки олігархів

ЄС готується завдати нового удару по Росії та її олігархам

Європейський союз заявив про готовність заморозити активи центрального банку Росії, а також російських бізнесменів у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у своєму Твіттері.

Вона зазначила, що ЄС у координації зі США, Канадою та Великою Британією мають намір посилити відповідь Росії за її війну проти України, щоб підірвати фінансування її військової машини.

Заходи включають відключення "певної кількості" російських банків від системи SWIFT, що зупинить їхню діяльність у світі та призведе до блокування російського експорту та імпорту.

Крім того, вона повідомила про те, що буде заморожено активи Банку Росії — центрального банку країни. Це унеможливить ліквідацію його активів і зупинить його транзакції.

Також фон дер Ляйєн заявила, що ведуться роботи із заборони для російських олігархів на використання своїх коштів на європейських ринках.

"Путін став на шлях знищення України. Але те, що він робить, насправді руйнує майбутнє його країни", — додала голова ЄК.

Варто зазначити, що напередодні з’являлася інформація про можливе блокування США активів центробанку РФ на суму $643 мільярдів резервних коштів. За прогнозами такий крок дуже швидко може призвести до обвалу рубля.

Також раніше повідомлялося, що два найбільші банки Китаю через ризик самим потрапити під санкції призупинили фінансування сировинних угод з Росією.