Не только отключение от SWIFT: Запад готовит изоляцию банковской системы РФ и блокирует счета олигархов

ЕС готовится нанести новый удар по России и ее олигархам

Европейский союз заявил о готовности заморозить активы центрального банка России, а также российских бизнесменов в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттер.

Она отметила, что ЕС в координации с США, Канадой и Великобританией намерены усилить ответ России за ее войну против Украины, чтобы подорвать финансирование ее военной машины.

Меры включают в себя отключение "определенного количества" российских банков от системы SWIFT, что остановит их деятельность по всему миру и приведет к блокированию российского экспорта и импорта.

Кроме того, она сообщила о том, что будут заморожены активы Банка России — центрального банка страны. Это сделает невозможным ликвидацию его активов и остановит его транзакции.

Также фон дер Ляйен заявила, что ведутся работы по запрету для российских олигархов на использование своих средств на европейских рынках.

"Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он делает, на самом деле разрушает будущее его страны", — добавила глава ЕК.

Стоит отметить, что накануне появлялась информация о возможной блокировке США активов центробанка РФ в сумме $643 миллиардов резервных средств. Согласно прогнозам такой шаг очень быстро может привести к обвалу рубля.

Также ранее сообщалось, что два крупнейших банка Китая из-за рисков самим попасть под санкции приостановили финансирование сырьевых сделок с Россией.