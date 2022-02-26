США могут мгновенно обвалить рубль

Подобные меры еще никогда не вводились против экономик подобного уровня.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций центрального банка России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин.

По ее словам, если меры будут введены, то это позволит нанести удар по большей части из $643 миллиардов резервных средств, которые накопила Россия.

Пока окончательное решение принято не было, но США ведут переговоры с ЕС, чтобы скоординировать свои действия в этом направлении.

Мохсин пишет, что это решение будет беспрецедентным ударом по экономике такого уровня. Экономист Тимоти Эш при этом добавил, что это может привести к обрушению рубля.

Как сообщалось ранее, накануне ЕС, США и Великобритания ввели жесткие санкции в отношении России из-за начала военного вторжения в Украину. Кроме того, 26 февраля последние две страны Евросоюза, которые выступали против отключения РФ от банковой системы SWIFT изменили свое решение и выступили в поддержку нашей страны.

Также появилась информация, что два крупнейших банка Китая из-за рисков и самим попасть под санкции приостановили финансирование сырьевых сделок с Россией.