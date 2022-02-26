США можуть миттєво обвалити рубль

Подібні заходи ще ніколи не запроваджувалися проти економік подібного рівня.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій центрального банку Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє кореспондентка Bloomberg Салеха Мохсін.

За її словами, якщо заходи будуть введені, то це дозволить завдати удару здебільшого з $643 мільярдів резервних коштів, які накопичила Росія.

Поки що остаточного рішення не було прийнято, але США ведуть переговори з ЄС, щоб скоординувати свої дії в цьому напрямку.

Мохсін пише, що це рішення буде безпрецедентним ударом по економіці такого рівня. Економіст Тімоті Еш при цьому додав, що це може призвести до обвалення рубля.

Як повідомлялося раніше, напередодні ЄС, США та Великобританія запровадили жорсткі санкції щодо Росії через початок військового вторгнення до України. Крім того, 26 лютого останні дві країни Євросоюзу, які виступали проти відключення РФ від банківської системи SWIFT, змінили своє рішення і виступили на підтримку нашої країни.

Також з’явилася інформація, що два найбільші банки Китаю через ризики самим потрапити під санкції призупинили фінансування сировинних угод з Росією.