Німеччина "здалася": Росію офіційно відключать від SWIFT
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Німеччина підтримала відключення країни-агресора від SWIFT
Німеччина стала останньою з країн, які підтримали відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Відповідно всі країни Європейського союзу підтримали цей крок проти Росії.
Вказану інформацію на своїй сторінці у соцмережі у суботу, 26 лютого, оприлюднив відомий брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.
Варто відзначити, що SWIFT заблокував свій доступ лише одного разу за всю історію існування. Це трапилося у 2012 році, коли під час впровадження низки жорстких обмежувальних заходів країни ЄС підтримали відповідне відключення, аби стримати ядерну програму Ісламської Республіки.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Угорщину звинуватили у блокуванні платіжної системи SWIFT для Російської Федерації, назвавши однією з чотирьох "країн-блокувальниць". Проте керівництво країни заявили, що такого рішення не приймали та оскаржили цю інформацію, відзначивши, що виступають проти розгорнутої війни РФ з Україною.
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