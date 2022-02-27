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Проти Путіна йдуть олігархи? Фрідман висловився про вторгнення в Україну

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Михайло Фрідман — один із найбагатших росіян
Михайло Фрідман — один із найбагатших росіян

У руках бізнесмена — великий капітал

Політика російського президента Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну викликає неприйняття не лише міжнародної спільноти, а й російських олігархів.

Російський мільярдер Михайло Фрідман в інтерв’ю Financial Times висловився про вторгнення Росії до України. Він назвав його трагедією. Бізнесмен нагадав, що народився на Західній Україні, там пройшло його дитинство. Батьки Фрідмана живуть у Львові, який банкір називає своїм улюбленим містом. Але він також зазначив, що прожив більшу частину життя як росіянин.

Фрідман сказав, що вважає конфлікт трагедією для українського та російського народів і війна "коштуватиме життів" і "не може бути відповіддю".

Нагадаємо, Фрідман на 11 позиції у рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes. Статки співвласника "Альфа-банку" оцінюють у 15,5 млн доларів США.

Як раніше писав "Телеграф", багато країн світу піддають Росію та вище політичне керівництво країни санкціям. Крім відключення від SWIFT західні країни готуються ізолювати банківську систему РФ та заблокувати рахунки олігархів.

Теги:
#Росія #Олігархи #Михайло Фрідман
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