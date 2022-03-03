У Усманова забрали яхту: чим він відомий

У мільярдера конфіскували яхту вартістю майже 600 мільйонів доларів.

Німеччина конфіскувала в Гамбурзі 512-футову яхту Dilbar вартістю майже $600 млн, що належала російському мільярдеру Алішеру Усманову, який потрапив під санкції ЄС після нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на три джерела в яхтовій індустрії.

Повідомляється, що яхта була пришвартована та стояла на приколі для ремонту на суднобудівному заводі Blohm+Voss у Гамбурзі з осені 2021 року.

Відомо, що у середу працівники, які обслуговують яхту, не вийшли на роботу. Російський мільярдер купив яхту за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen. Яхту робили на замовлення – 52 місяці.

Вважається, що один із найскладніших об’єктів морського будівництва. Розміри яхти: 156 метрів завдовжки, майже 16 тонн ваги.

Крім того, це найбільша у світі моторна яхта. На ній є і басейни, і гелікоптери, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс та багато іншого.

Загальні статки мільярдера, за даними на 2021 рік, становили 18,4 млрд доларів. У свою чергу, друг путіна вирішив не коментувати ні санкції, ні навіть війну в Україні.

Алішер Усманов — один з найбагатших бізнесменів Росії, мільярдер, засновник "USM Holdings". Крім яхти, Усманов володіє в Європі рядом об'єктів елітної нерухомості, серед яких особняки в Лондоні та графстві Сюррей загальною вартістю 280 мільйонів доларів, а також вілли у Мюнхені, Лозанні, Монако та на Сардинії

За даними джерел Forbes, всього російським мільярдерам належать 32 супер-яхти. Деякі з них зараз спішно намагаються вивезти із країн Заходу свої елітні яхти, щоб їх не конфіскували.