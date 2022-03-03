Влада Франції конфіскувала 85-метрову яхту голови "Роснефти"

Санкції проти росії продовжують ударяти по російських олігархах.

В Україні вже восьмий день триває повномасштабна війна з армією Росії, і закордонні українські партнери допомагають нашій країні боротися з окупантом. Поки хлопці з ЗСУ борються з ворогом на військовому фронті, то країни Євросоюзу борються з росією на економічному, вводячи різні санкції проти Росії. Так, у рамках цих санкцій у Франції було конфісковано яхту глави "Роснефти" Ігоря Сечіна — Amore Vero

Про вилучення яхти у бізнесмена повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер у себе на сторінці у Твіттері, пояснюючи це рішення санкціями, запровадженими проти росії через вторгнення в Україну.

"Дякую французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти наближених до російської влади" — додав Брюно Ле Мер.

Майно бізнесмена було затримано в ніч проти 3 березня в порту Ла-Сьота на Лазурному березі.

Зазначимо, що раніше 85-метрова яхта Amore Vero мала назву St. Princess Olga. Експерти у світі розкішних яхт не можуть назвати точну ціну яхти, але те, що вона коштує щонайменше $100 млн, — це однозначно. Яхта розміром майже з футбольне поле, на її кормі є влаштований басейн, який легко перетворюється на вертолітний майданчик, також є джакузі та кімната для SPA.

Раніше "Телеграф" писав, що третього березня в Німеччині, в Гамбурзі було конфісковано 512-футову яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю близько 600 мільйонів доларів.

Зазначимо, що, як передає Forbes, всього російським мільярдерам належать 32 суперяхти. Багато хто з них почав активно вивозити своє майно з країн Заходу, щоб їх не конфіскували.