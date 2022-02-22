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Велика Британія запроваджує серйозні санкції проти Росії: деталі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Борис Джонсон заявив про санкції проти Росії Новина оновлена 22 лютого 2022, 15:14
Борис Джонсон заявив про санкції проти Росії

У списку опинилися брати Ротенберги та Тимченко.

Великобританія заявила про запровадження санкцій проти п’яти російських банків та деяких чиновників з оточення Володимира Путіна через те, що Росія визнала "незалежність" окупованих регіонів на сході України.

Як передає BBC, з відповідною заявою виступив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Відомо, що під санкції Великої Британії потрапили такі банки: "Росія", Індустріальний Ощадний Банк, "Генбанк", "Промзв'язокбанк" та банк "Чорне море".

Щодо персональних санкцій, то їх запровадили проти Геннадія Тимченка — російського підприємця, який володіє компанією Volga Group і є головою Економічної ради Франко-російської торгово-промислової палати. Також до списку санкцій потрапили брати РотенбергиРоман, співвласник та член ради директорів ШМД Банку та віцепрезидент Федерації дзюдо Росії; та Аркадій — російський мільярдер, заслужений працівник фізичної культури Російської Федерації.

Відомо, що їм буде заборонено в'їзд до Великобританії та заморожено всі активи, якими російські підприємці володіли.

Нагадаємо, що удару по Росії вже завдала Німеччина, яка зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік — 2". Про санкційну підтримку України також оголосили у Білому домі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що санкції проти РФ повинні включати повну зупинку сертифікації "Північного потоку-2".

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Санкції #Визнання #ЛДНР
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