У Байдена розповіли, чим відповідатимуть на визнання Путіним "ЛДНР"

У Вашингтоні дали першу реакцію на визнання Росією ОРДЛО.

У США відреагували на рішення російського президента Володимира Путіна, який 21 лютого визнав незалежність т.зв. "ЛДНР" і заявили, що були готові до такого розвитку подій.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У повідомленні зазначено, що президент Сполучених штатів Джо Байден незабаром видасть указ, який забороняє американцям здійснювати будь-які фінансові операції з особами, які перебувають на територіях ОРДЛО, а також дозволить запроваджувати санкції проти тих, хто це робитиме.

У повідомленні зазначено, що ці заходи є лише частиною пакету санкцій, який готується у координації із союзниками та партнерами.

"Найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов’язань", — повідомили в адміністрації Байдена.

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Як повідомлялося раніше, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що має намір рекомендувати країнам Євросоюзу запровадити санкції проти Росії і додав, що в Європі готові виступити у цьому питанні "єдиним фронтом". Крім того, він додав, що ЄС допоможе Україні з підготовкою військовослужбовців ЗСУ, а також у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

На негайному введенні санкцій стали наполягати та в урядах низки європейських країн.