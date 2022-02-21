Падіння рубля і акцій: як російська економіка реагує на дії Путіна

Дії Путіна вже підбили рубль і відгукнутися російським компаніям просіданням на трильйон "дерев'яних"

На фоні засідання Ради безпеки РФ, яка розглядала питання визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей, стрімко просіла російська економіка.

Падіння рубля

Центробанк Росії встановив офіційний курс долара до рубля на вівторок на рівні 76,7 руб.

Проте останні політичні рішення влади Росії вдарили по російській національній валюті, про що свідчать дані московської біржі.

Так, станом на 19:30 за київським часом, курс російського рубля відносно долара США впав на півтора рубля і становить 78,7 рубля за долар. У максимумі ж на протязі дня рубль падав до позначки 79,69 за 1 долар.

Розпродаж акцій

В понеділок паніка та розпач знову охопили інвесторів у російські активи, що сильно позначилося на вартості акцій провідних російських компаній.

Так, індекси Мосбіржі і РТС за підсумками денної сесії обвалилися на 10,5-13,21%.

Капіталізація індексу Мосбіржі, що відстежує ринкову вартість 43 найбільших російських компаній, обвалилася більш ніж на 1 трильйон рублів за кілька годин, а сам індекс переписав мінімум із початку 2020 року.

Так падіння акцій "Сбербанка Росії" перевищило 10%, ВТБ – 8%. Річ у тім, що обидва російські держбанки перебувають у "чорному списку" потенційних об'єктів американських санкцій, які включатимуть де-факто заборону доларових розрахунків.

Папери "Роснефті" обвалилися на 10,5% на тлі повідомлень про те, що трейдери в Азії та Європі починають відкладати покупки сировини в Росії, побоюючись потрапити під удар санкцій.

Акції "Газпрому" падають на 7,7%, "Лукойлу" — на 5,6%, падіння "Мечела" в моменті перевищувало 13%.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден пообіцяв, що від російської економіки залишаться лише клапті, якщо Росія ризикне напасти на Україну.