Байден зробив заяву про розміщення ракет НАТО та військових США в Україні (відео)

Американський лідер пояснив, чого Москва може чекати у разі нападу

У вівторок, 15 лютого, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся з офіційною заявою щодо вірогідного вторгнення Росії в Україну. З-поміж іншого він зазначив, що реакція Вашингтона буде негайною, а санкції торкнуться навіть скандально відомого газопроводу "Північний потік-2".

Трансляція звернення проводилася Білим домом.

Серед іншого Байден вкотре наголосив, що Україна, яка поки що не є членом НАТО, не розміщуватиме в себе іноземні військові бази. Також політик запевнив, що американські військовослужбовці не дислокуються на території нашої держави, тож про безпосередню участь американців у війні не йдеться.

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При цьому американський президент не обійшовся без спеціальних попереджень у бік Кремля. Він зазначив, що Штати будуть розлючені, якщо Володимир Путін віддасть наказ про напад, а тому економіка Росії "буде розірвана на шматки". Серед інших "сюрпризів" очікується зупинка "Північного потоку-2".

"Якщо Росія наступатиме, ми об’єднаємо світ для того, щоб протистояти агресії", — наголосив Джо Байден.

Додамо, що можливість членства України в НАТО американський лідер не заперечує. За його словами, це рішення має залишатися лише за офіційним Києвом і ніхто інший, тим більше Росія, не має права на це вплинути.

Нагадаємо, Байден звернувся до нації та світової спільноти через існуючу загрозу нападу РФ на Україну. Більшість повідомлень у західних ЗМІ називали датою такої атаки 16 лютого.

При цьому вітчизняні експерти сподіваються, що повномасштабної війни все ж таки не станеться. Детальніше про їх висновки читайте у нашому матеріалі.