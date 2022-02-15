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Байден виступить із заявою про ситуацію з безпекою в Україні: онлайн-трансляція

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Джо Байден Новина оновлена 15 лютого 2022, 21:47
Джо Байден

Президент США надасть оновлену інформацію щодо поточної ситуації в Україні

У вівторок, 15 лютого, увечері очікується виступ із заявою про ситуацію з безпекою в Україні президента США Джо Байдена.

За інформацією західних ЗМІ, Байден надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні о 15:30 за східним часом (о 22:30 за київським часом).

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію виступу президента США.

Відповідну заяву Байден зробить на тлі циркулюючих у західній пресі повідомленнях про те, що Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну 16 лютого.

Водночас у російському Міністерстві оборони заявили про завершення частини навчань та відведенні військ Південного та Західного військового округів на місця постійної дислокації. До регіонів ЮВО та ЗВО відносяться Брянщина, околиці Курська та Воронежа.

У Білорусі тим часом продовжуються спільні з РФ військові навчання. З російської сторони у них продовжують брати участь війська Східного округу та ВДВ.

Як писав раніше "Телеграф", багато експертів упевнені, що великомасштабного вторгнення в Україну найближчим часом не відбудеться.

Теги:
#Україна #США #Джо Байден #Російське вторгнення
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