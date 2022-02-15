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Байден выступает с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине: онлайн-трансляция

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Джо Байден Новость обновлена 15 февраля 2022, 22:27
Джо Байден

Президент США представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине

Во вторник, 15 февраля, вечером ожидается выступление с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине президента США Джо Байдена.

Согласно информации западных СМИ, Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени).

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выступления президента США.

Соответствующее заявление Байден сделает на фоне циркулирующих в западной прессе сообщениях о том, что Россия начнет крупномасштабное вторжение в Украину 16 февраля.

Вместе с тем в российском Министерстве обороны заявили о завершении части учений и отводе войск Южного и Западного военного округов на места постоянной дислокации. К регионам ЮВО и ЗВО относятся Брянщина, окрестности Курска и Воронежа.

В Беларуси тем временем продолжаются совместные с РФ военные учения. С российской стороны в них продолжают принимать участие войска Восточного округа и ВДВ.

Как писал ранее "Телеграф", многие эксперты уверены, что крупномасштабного вторжения в Украину в ближайшее время не произойдет.

Теги:
#Украина #США #Джо Байден #Российское вторжение
Джо Байден
Политика
Байден выступает с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине: онлайн-трансляция
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