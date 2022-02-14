США вывозят всех дипломатов, а Канада эвакуирует военных: что происходит вокруг Украины на фоне слухов о вторжении РФ 16 февраля

Подобные решения за рубежом принимают временно

На фоне особо тревожных сообщений о вероятной атаке России иностранные государства пытаются обезопасить своих граждан в Украине. Так, Япония и США решили отозвать сотрудников посольства, а Канада выводит своих военнослужащих-инструкторов.

Об этом сообщает "Телеграф".

Япония. Несмотря на то, что изначально прошла информация о полной эвакуации представительства страны из Киева, это не так. Несколько человек будет по-прежнему работать, предоставляя ограниченное количество функций. По информации Kyodo, среди тех, кто останется, будет и японский посол в Украине Кунинори Мацуду.

США. Американское посольство, как известно, на время будет переведено на территорию Львова. В столице же представительство собираются закрыть. Однако ближе к вечеру 13 февраля (по киевскому времени) появились сообщения, будто бы в Белом Доме хотят эвакуировать абсолютно весь персонал, работающий в посольстве, из столицы. На это якобы у дипломатов есть 1-2 суток, пишет CBS News.

Канада. Эта страна стала одной из первых, кто решил переместить свое посольство во Львов. Однако помимо членов дипломатической миссии в Украине также находятся и канадские военные. Они работали инструкторами у офицеров ВСУ. Теперь же канадцы из-за распоряжения своего Минобороны будут вынуждены покинуть территорию Украины. При этом чиновники подчеркивают, что подобный шаг — исключительно временный. Куда именно перебросят канадцев и сколько их находилось в Украине, Канада не сообщила.

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Отметим, что на фоне участившихся сообщений касаемо вероятного нападения России около трех десятков иностранных государств призвали своих граждан уехать из Украины. Среди них не только вышеперечисленные, но и Бельгия, Нидерланды, Великобритания и другие.

Также многие авиаперевозчики заявили о прекращении полетов в страну из-за угрозы, исходящей со стороны РФ. При этом в Украине уже нашли вариант, как возобновить полеты для своих и иностранных граждан, ведь воздушное пространство над страной не закрывали. Правительство выделило крупную сумму для страховых выплат авиакомпаниям.