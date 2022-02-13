Укр

Не эвакуация: посольство Канады необычно отреагировало на угрозу вторжения РФ в Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Канада не собирается прекращать сотрудничество с Украиной Новость обновлена 13 февраля 2022, 08:49
Канада не собирается прекращать сотрудничество с Украиной

Дипломаты временно переедут в другой город

В Канаде приняли решение касаемо своего посольства на территории Украины. Его временно переместят во Львов — на фоне слухов о различных сценариях вероятного нападения России.

Подобная информация стали известна благодаря сообщению от главы МИД Канады Мелани Жоли в соцсети Twitter.

Министр подчеркнула, что решение о переведении дипломатов из Киева — лишь временные меры. Посольство будет функционировать на территории Львова, предоставляя все те же услуги своим гражданам, что и в украинской столице.

Также Жоли добавила, что присутствие канадских дипломатов в Украине останется прежним, а сама страна продолжит активно участвовать в жизни нашего государства.

Напомним, что ранее офис посольства Канады располагался в Киеве на улице Костельной, 13А. Львовский адрес представительства страны пока не сообщается. Однако канадцам при необходимости получить консультацию предлагают обращаться за помощью по электронной почте [email protected]

Работу посольства в Киеве обещают восстановить, как только ситуация касаемо безопасности в Украине восстановится, а жизни дипломатов не будет угрожать вероятность войны с РФ, отметили на сайте канадского правительства.

Напомним, что из-за угрозы вторжения России около трех десятков государств предупредили своих граждан о необходимости покинуть территорию Украины. Среди них — Америка, Япония, Бельгия и многие другие. "Телеграф" писал и о том, что свои рейсы в страну приостановили некоторые авиакомпании.

Весьма циничным на этом фоне является заявление МИД РФ. Они также решили эвакуировать своих диппредставителей из Украины, аргументируя решения тем, что западным посольствам рекомендуется временно прекратить свою работу.

Теги:
#Украина #Россия #Львов #Канада #Война #Посольство #Угроза
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