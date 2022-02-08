До 50 тысяч трупов мирных жителей: 7 сценариев атаки РФ на Украину

По данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении то и дело меняются

Разговоры об угрозе полномасштабного нападения России на Украину ведутся с октября прошлого года, когда в западных медиа начали появляться первые сообщения о возможных планах Путина по наступлению на новые украинские территории. В США и Европе то и дело озвучивают вероятные планы, даты и направления вторжения РФ в Украину.

К каким сценариям полномасштабной атаки России против Украины готовятся в США и ЕС – читайте в материале "Телеграфа".

Сценарий №1: "ложный флаг"

Прогноз о подготовке Россией сценария с имитацией атаки с украинской стороны появился сразу на нескольких иностранных ресурсах. Так, по данным The New York Times, вторжение войск Путина в Украину может начаться с имитации нападения Украины на территорию РФ или же русскоговорящих жителей востока нашей страны. В материале идет речь о создании и распространении видео, на котором можно было бы увидеть людей в украинской военной форме, турецкие беспилотники, а еще актеров, оплакивающих погибших. Так, по данным СМИ, РФ сможет обвинить Украину в "геноциде" и получить повод для военного вторжения.

Добавим, что и CNN, ссылаясь на официального представителя США, сообщало о подготовке Россией операции "ложный флаг". О готовящейся провокации говорил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Маневр с "ложным флагом", по его словам, послужит Путину поводом для потенциального вторжения. Наступление войск, как сообщало тогда CNN, может начаться между серединой января и серединой февраля.

Следует отметить, что о сценарии с имитацией провокации со стороны Украины сообщал и The Guardian. Официальные лица США утверждают, пишет издание, что есть доказательства подготовки фальшивого видео россиянами. Говорят, что именно этот план пользуется поддержкой Кремля.

Сценарий №2: через море

В конце декабря издание The Washington Post сообщало о вероятности нападения России на Украину через Азовское море. По данным американских журналистов, и стратегически, и экономически Кремль может рассматривать всю береговую линию Азовского моря как большую ценность.

Карта The Washington Post

Сценарий №3: вторжение в три этапа

Немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки, 5 февраля сообщило о трех этапах наступления РФ на территорию Украины.

Первый этап предполагает уничтожение украинских войск и сил в поле, осаду крупных городов и приведение к власти пророссийских руководителей, что обеспечило бы противнику контроль над важными стратегическими объектами. Второй этап предусматривает создание "Народной Рады", которая должна заменить Верховную Раду и быть полностью управляемой. По данным СМИ, отбирать людей в состав этой "рады" будут росспецслужбы. Третий этап подразумевает введение чрезвычайного положения и расправу над проукраинскими активистами. В материале говорится, что уже рассматриваются кандидатуры, которые попадут в спецлагеря.

Задача такого сценария, отмечают авторы Bild, — сформировать так называемое союзное государство с центром в Москве, куда вошли бы Беларусь, Украина, Россия.

Источники Bild сообщают, что если Путин решит начать полномасштабное вторжение, то это произойдет вероятнее всего в феврале — не позднее марта.

Сценарий №4: атака в пик холодов

Как сообщил Reuters 5 февраля, российские войска могут ужесточить агрессию против Украины, когда похолодает. Источники издания называют датой вторжения РФ в Украину 15 февраля. В статье говорится, что в этот период прогнозируется пик замерзания земли, что должно помочь противнику продвигать свои силы и средства по бездорожью.

СМИ, ссылаясь на два официальных лица США, заявило, что у Путина в расположении — около 70% боевой мощи, необходимой для большой войны с Украиной. Кроме того, к границам дополнительно направлены батальонные тактические группы.

Не отрицается и версия, что Путин может пойти только на ограниченное вторжение. Но источники издания сообщили, что российский лидер создает силу, которая бы могла реализовать любой из нужных ему сценариев.

Количество жертв, к которым может привести полномасштабная война России против Украины, оценивается в:

От 5 до 25 тысяч украинских военнослужащих,

от 3 до 10 тысяч военных страны-агрессора,

от 25 до 50 тысяч гражданского населения.

Сценарий №5: классическая стратегия

CNN, ссылаясь на слова официальных лиц США, сообщает о масштабных планах российского президента. В материале говорится, что Путин может пойти на многоаспектную операцию, направив войска с нескольких направлений по всей Украине, чтобы быстро подорвать способность украинских вооруженных сил вести боевые действия как единой силы. Как пишет CNN, это классическая российская военная стратегия.

Сценарий №6: захват Киева

Если Россия пойдет на вторжение и нападет на столицу Украины, то Киеву пророчат падение в течение нескольких дней. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц США, и CNN, приводя данные своих источников. По некоторым оценкам, Путин может планировать попытку захвата столицы Украины, и Киев может пасть в течение 48 часов после крупномасштабного вторжения с земли и с воздуха.

Сценарий 7: многоэтапное нападение

Bild, ссылаясь на высокопоставленного источника в силовых структурах, говорит о возможной атаке в феврале 2022 года.

События могут развиваться по разным сценариям, основанных на оценках нескольких человек из окружения НАТО.

Первый предполагает одновременное наступление с севера Крыма через оккупированные районы на восток и с севера.

Второй – атака в три этапа, в ходе которых противник, по данным авторов, намерен:

Отрезать Украину от моря с юга, чтобы нарушить инфраструктуру. Вероятно, десантная операция может состояться восточнее Одессы, между Фонтанкой и Коблево. На Херсонщине наступление может проходить вдоль Днепра. Также российские военные могут выдвинуться с Донбасса на Запорожье. Отрезав юг противник получит прямой коридор к границам стран-членов НАТО. Параллельное ослабление украинской защиты с помощью воздушных сил и баллистических ракет. Танковые войска могут перейти рубежи в Луганской и Харьковской областях, окружая города и перекрывая коммуникации. Атака на столицу с севера. Киев может быть затиснут в случае, если РФ подтянет к операции Беларусь.

Согласно данным издания, захватить могут ⅔ Украины, дойдя до линии "Коростень-Умань".

Карта BILD

Когда Россия может начать полномасштабную войну против Украины: даты

Как выше отмечалось, большинство западных СМИ называли опасным промежутком январь и продолжают считать февраль.

Так, Associated Press 6 февраля сообщило, что нападение может состояться уже в ближайшие недели. Но точных данных о масштабах нет. На то, что Путин готовит атаку, по данным медиа, указывает один важный момент: ядерные военные учения, которые обычно проводятся каждую осень, были перенесены на середину февраля — март. Это "окно" официальные лица США и считают наиболее вероятным периодом для вторжения. Сообщается, что у Москвы есть возможности быстро повергнуть вооружение Украины, однако поддерживать режим оккупации может быть сложно из-за потенциальных повстанческих сил.

При этом источники издания добавили, что дипломатический путь решения конфликта все еще возможен.

Одна из конкретных дат, озвученных в западных изданиях, 15 февраля. Считается, что противнику может сыграть на руку погодные условия и якобы усиление мороза. Однако мониторинг "Телеграфа" показал, что касаемо прогноза на эту дату не все так однозначно. Подробнее об этом – в нашем материале.

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Еще одну дату – 20 февраля – называл ранее командующий Операцией объединенных сил Украины Александр Павлюк в интервью британской газете The Times. По его словам, именно в этот день Россия может вторгнуться на украинскую территорию.

Стоит добавить, что в последнее время начали появляется сообщения, что в России не все разделяют планы Путина. Некоторые попросту считают его действия "сложными" и не могут понять всю суть "игры". Так, CNN 7 февраля сообщило, ссылаясь на свои источники, что российские официальные лица сомневаются в вероятности полномасштабного вторжения в Украину. Перехваченные сообщения, полученные США, показали, что некоторые российские официальные лица считают большую войну РФ против Украины более дорогостоящей и сложной, чем предполагает Кремль. Кроме того, сообщается, что росчиновники недовольны "сливом" планов Путина западными странами.

Подчеркнем, что все озвученные выше тезисы основываются на данных западных СМИ, ссылающихся на источники в разведке или правительствах стран. Информация гипотетическая, а не официальная. Данные сценарии могут быть реализованы только в случае вторжения.

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Как писал "Телеграф", Белый Дом несколько изменил риторику касательно возможной атаки РФ. Там решили отказаться от слов "неминуемое" нападение, чтобы не нагнетать ситуацию и не сеять панику.

Тем временем, размещение российских сил у границ Украины продолжают фиксировать на спутниковые снимки. Карты демонстрируют 87 баз РФ, находящихся совсем рядом с украинской территорией.