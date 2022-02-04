Карты вторжения России в Украину: как менялась ситуация с осени-2021

Как поменялась ситуация у границы Украины за последние месяцы.

Возможное вторжение России в Украину с осени прошлого года остается одной из наиболее обсуждаемых тем в СМИ не только в Украине, но и в странах Запада. "Телеграф" решил напомнить о том, с чего все начиналось и как за последующие месяцы развивались события.

Материалы о том, что Россия может начать полномасштабную атаку на Украину начали появляться еще в конце октября 2021 года. Первыми об этом написали издания Washington Post и Politico, которые обнародовали снимки со спутников, свидетельствовавших о переброске новых боевых соединений на западную границу России.

На Западе это расценили, как начало подготовки к полномасштабному военному вторжению в Украину. Стоит отметить, что тогда отношения между Кремлем и НАТО сильно обострились, дошло даже до того, что Россия закрыла свое постоянное представительство в Альянсе.

В краткие сроки на границе Украины образовался воинский контингент численностью в около 120 тысяч человек.

В начале декабря новую волну обсуждения подняла карта, размещенная изданием BILD, на которой был изображен возможный план вторжения в Украину. Немецкое издание, ссылаясь на данные разведки, написало, что Россия планирует захватить крупные города Восточной и Центральной части страны, включая и Киев. Предполагалось, что остановить наступление удастся лишь на линии Коростень-Житомир-Умань.

Карта BILD

Примерно в то же время издание Military Times обнародовало менее масштабный прогноз вторжения, в котором предполагалось, что российские войска дойдут до Днепра, но ударят по Одессе из моря. Кроме того, тогда и прозвучали первые прогнозы о том, что Кремль планирует также наступление с территории Беларуси

Карта Military Times

На обеих картах были указаны последние на тот момент данные о расположении российских войск у границ Украины.

В январе в распоряжении западных СМИ появились данные о новых военных базах, которые Россия развернула у Воронежа и населенного пункта Клинцы.

Карта The New York Times

Поток сообщений о переброске войск не закончились и в феврале. На наиболее свежей карте Цензор.НЕТ видны позиции российских войск по состоянию на 2 февраля.

Карта Цензор.Нет

Издание отметило, что в настоящее время у границы развернуто 87 военных баз, из которых 24 появились лишь осенью 2021 года.

Стоит отметить, что после публикации первых сообщений страны НАТО активизировали поставки противотанкового и зенитного вооружения в Украину, в частности из США прибыли партии ПТРК Javelin, из Британии — ПТРК NLAW. Кроме того, о поставках вооружения заявили также страны Балтии и Польша.

Министр обороны Алексей Резников 3 февраля оценил военную помощь стран партнеров и заявил, что считает угрозу вторжения маловероятной и заверил, что ВСУ готовы дать отпор оккупантам.