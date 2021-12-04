Захватить могут две трети Украины: немецкие СМИ публикуют вероятные планы наступления России (карта)

Выделяют три вероятных направления вторжения, которое может пройти как одномоментно, так и поэтапно.

Риск военной агрессии России, несмотря на все заявления западных партнеров о санкциях в случае эскалации конфликта, достаточно высок.

Опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, немецкое издание BILD опубликовало планы возможного вторжения и карту.

Согласно одному из них, в активную фазу наступление РФ может перерасти уже в январе-феврале 2022 года. В этом сценарии, который, по информации издания, рассматривает и украинская разведка, атака может произойти с Крыма, с Донбасса и с севера одновременно. Другие источники сообщают, что наступление может быть поэтапным.

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Первый этап — отрезать Украину от моря с юга, чтобы нарушить поставки через этот вид перевозок. Сообщается о месте вероятного проведения десантной операции — восточнее Одессы, между Фонтанкой и Коблево. На Херсонщине наступление будет идти вдоль Днепра. Также российские военные могут выдвинуться с Донбасса на Запорожье. Таким образом, отрезав юг, Россия получит прямой коридор к границам стран-членов НАТО.

Второй этап — параллельно с первой частью сценария, планируется ослабить украинскую защиту с помощью воздушных сил и баллистических ракет. Затем танковые войска, о скоплении которых на границе известно уже некоторое время, перейдут рубежи на Луганщине и Харьковщине и будут окружать украинские города, отрезая коммуникации и поставки продуктов.

Третий этап — атака на столицу с севера. Если Беларусь поддержит этот план, север страны окажется в клещах.

Карта, опубликованная изданием BILD, с иллюстрациями вероятного плана нападения

Согласно данным издания, захватить могут ⅔ Украины, дойдя до линии "Коростень-Умань".

Собеседники издания не исключили возможность военной помощи от отдельных членов НАТО в случае агрессии РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что у российской агрессии может быть цель — надавить на Запад ради подписания договоренностей. Главы США и России уже готовятся к разговору.

Важно! Материал подготовлен на основе статьи авторитетного издания и не является официальным анонсом.