Укр

Захватить могут две трети Украины: немецкие СМИ публикуют вероятные планы наступления России (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Российские танки могут двинуться на Украину с востока Новость обновлена 04 декабря 2021, 15:15
Российские танки могут двинуться на Украину с востока

Выделяют три вероятных направления вторжения, которое может пройти как одномоментно, так и поэтапно.

Риск военной агрессии России, несмотря на все заявления западных партнеров о санкциях в случае эскалации конфликта, достаточно высок. 

Опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, немецкое издание BILD опубликовало планы возможного вторжения и карту. 

Согласно одному из них, в активную фазу наступление РФ может перерасти уже в январе-феврале 2022 года. В этом сценарии, который, по информации издания, рассматривает и украинская разведка, атака может произойти с Крыма, с Донбасса и с севера одновременно. Другие источники сообщают, что наступление может быть поэтапным. 

Первый этап — отрезать Украину от моря с юга, чтобы нарушить поставки через этот вид перевозок. Сообщается о месте вероятного проведения десантной операции — восточнее Одессы, между Фонтанкой и Коблево. На Херсонщине наступление будет идти вдоль Днепра. Также российские военные могут выдвинуться с Донбасса на Запорожье. Таким образом, отрезав юг, Россия получит прямой коридор к границам стран-членов НАТО. 

Второй этап — параллельно с первой частью сценария, планируется ослабить украинскую защиту с помощью воздушных сил и баллистических ракет. Затем танковые войска, о скоплении которых на границе известно уже некоторое время, перейдут рубежи на Луганщине и Харьковщине и будут окружать украинские города, отрезая коммуникации и поставки продуктов. 

Третий этап — атака на столицу с севера. Если Беларусь поддержит этот план, север страны окажется в клещах. 

Карта, опубликованная изданием BILD, с иллюстрациями вероятного плана нападения
Карта, опубликованная изданием BILD, с иллюстрациями вероятного плана нападения

Согласно данным издания, захватить могут ⅔ Украины, дойдя до линии "Коростень-Умань". 

Собеседники издания не исключили возможность военной помощи от отдельных членов НАТО в случае агрессии РФ. 

Ранее "Телеграф" писал, что у российской агрессии может быть цель — надавить на Запад ради подписания договоренностей. Главы США и России уже готовятся к разговору.

Важно! Материал подготовлен на основе статьи авторитетного издания и не является официальным анонсом.

Теги:
#НАТО #РФ #Вторжение
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