Укр

Никаких красных линий: в Белом Доме рассказали о подготовке к разговору с Путиным

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В последний раз Байден и Путин лично общались еще в июле Новость обновлена 04 декабря 2021, 11:10
В последний раз Байден и Путин лично общались еще в июле

Байден обещает "долгую дискуссию" с российским президентом

В пятницу, 3 декабря, в Белом Доме приоткрыли занавес таинственности над подготовкой предстоящей беседы американского и российского президентов. Известно, что Джозеф Байден собирается отстаивать украинские интересы в разговоре с Москвой, что особенно важно в свете последних полученных данных от разведки США.

Подробности сообщает издание Reuters.

По словам самого Байдена, его команда подготовила некий набор инициатив, который может усложнить жизнь президенту России Владимиру Путину, если он отдаст приказ о нападении на Украину.

"Мы давно знаем о действиях России, и, я надеюсь, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным", — подчеркнул американский лидер.

Также он акцентировал внимание на том, что Америка не собирается обращать внимание или принимать российские "красные линии", о которых в Кремле регулярно заявляют по теме Украины.

Собственно, именно Украина, предварительно, и должна стать центральным вопросом беседы президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина. Глава Штатов обеспокоен тем, что в последнее время все чаще стала появляться информация о подготовке вероятного полномасштабного нападения России на Украину. Тем более теперь, когда о своем полном сотрудничестве с признанием Крыма "российским" заговорил еще и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. Более того — они с Путиным даже согласовали проведение военных учений на белорусско-украинской границе.

Информация о том, что Джо Байден планирует пообщаться с Путиным появилась еще в конце ноября. Кроме этого, вероятно, произойдет и телефонная беседа между Вашингтоном и Киевом — Байден "услышится" и с Владимиром Зеленским.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Владимир Путин #Президент США #Президент РФ #Джо Байден
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