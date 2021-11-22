Укр

"Уже на позициях": разведка США обнародовала подробности возможного нападения РФ на Украину

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Россияне могут напасть на нас с трех направлений Новость обновлена 22 ноября 2021, 10:34
Россияне могут напасть на нас с трех направлений

Американцы считают, что 100 000 российских солдат готовы атаковать Украину даже в условиях холода

В разведке США рассекретили информацию о возможном вторжении России в Украину, о котором в последнее время все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники. Американские спецы говорят, что РФ может напасть на нас через Беларусь, оккупированный Крым и российские границы. 

По информации Bloomberg, которое ссылается на источники в разведке, атака может произойти через три вышеуказанных направления. Причем участвовать в ней могут примерно 100 батальонных тактических групп — это около 100 000 солдат, готовых "атаковать на пересеченной местности и в условиях холода".

Настораживает и тот факт, что половина из этого войска страны-агрессора, по информации агентства, уже на позициях. Кроме того, продолжает СМИ, возможное вторжение будет происходить при поддержке авиации. 

В США считают, что Кремль усиливает дезинформацию насчет Украины и для этой цели нанял агентов, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране.  

Важно! Данная информация является публикацией авторитетного иностранного СМИ, но должна восприниматься не как анонс возможного события, а лишь как вероятность или предупреждение.

Напомним, что ранее в России отреагировали на информацию о вероятной подготовке полномасштабной войны против Украины.

Теги:
#США #Россия #Разведка #Агрессия #Вторжение в Украину
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