"Уже на позициях": разведка США обнародовала подробности возможного нападения РФ на Украину

Американцы считают, что 100 000 российских солдат готовы атаковать Украину даже в условиях холода

В разведке США рассекретили информацию о возможном вторжении России в Украину, о котором в последнее время все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники. Американские спецы говорят, что РФ может напасть на нас через Беларусь, оккупированный Крым и российские границы.

По информации Bloomberg, которое ссылается на источники в разведке, атака может произойти через три вышеуказанных направления. Причем участвовать в ней могут примерно 100 батальонных тактических групп — это около 100 000 солдат, готовых "атаковать на пересеченной местности и в условиях холода".

Настораживает и тот факт, что половина из этого войска страны-агрессора, по информации агентства, уже на позициях. Кроме того, продолжает СМИ, возможное вторжение будет происходить при поддержке авиации.

В США считают, что Кремль усиливает дезинформацию насчет Украины и для этой цели нанял агентов, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Важно! Данная информация является публикацией авторитетного иностранного СМИ, но должна восприниматься не как анонс возможного события, а лишь как вероятность или предупреждение.

Напомним, что ранее в России отреагировали на информацию о вероятной подготовке полномасштабной войны против Украины.