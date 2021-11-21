"Нелогично и неприлично": в Кремле ответили США насчет вероятного вторжения в Украину

Официальная Москва заверяет, что "не исключает провокаций"

В России отреагировали на информацию США о вероятной подготовке полномасштабной войны против Украины, которую также не исключают и в отечественной разведке.

Слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова передают росСМИ.

Чиновник уверен, что любые заявления о наращивании военной мощи России на украинских границах являются "искусственным нагнетанием истерики".

"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", — пояснил позицию Москвы Дмитрий Песков.

Также, по мнению спикера Кремля, такая позиция западных партнеров настораживает, а поэтому российские политики не исключают возможность провокаций на границе.

Интересно, что даже при постоянно высказываемой критике в адрес Соединенных Штатов, в России готовятся к возможному онлайн-диалогу Владимира Путина и Джозефа Байдена. По слухам, переговоры политиков должны произойти ближе к концу 2021 года.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие плюсы видит в наращивании военной мощи РФ на украинских границах нынешний глава Минобороны Алексей Резников.