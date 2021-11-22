"Вже на позиціях": розвідка США оприлюднила подробиці можливого нападу РФ на Україну

Американці вважають, що 100 000 російських солдатів готові атакувати Україну навіть в умовах холоду

У розвідці США розсекретили інформацію про можливе вторгнення Росії в Україну, про яке останнім часом все частіше говорять військові експерти та українські урядовці. Американські фахівці говорять, що РФ може напасти на нас через Білорусь, окупований Крим і російські кордони.

За інформацією Bloomberg, яке посилається на джерела в розвідці, атака може статися через три вищезгадані напрямки. Причому брати в ній участь можуть приблизно 100 батальйонних тактичних груп — це близько 100 000 солдатів, готових "атакувати на пересіченій місцевості і в умовах холоду".

Насторожує і той факт, що половина цього війська країни-агресора, за інформацією агентства, вже на позиціях. Крім того, продовжує ЗМІ, можливе вторгнення відбуватиметься за підтримки авіації.

У США вважають, що Кремль посилює дезінформацію щодо України і для цієї мети найняв агентів, щоби дестабілізувати обстановку в нашій країні.

Важливо! Ця інформація є публікацією авторитетного іноземного ЗМІ, але має сприйматися не як анонс можливої події, а лише як ймовірність чи попередження.

Нагадаємо, що раніше у Росії відреагували на інформацію про ймовірну підготовку повномасштабної війни проти України.