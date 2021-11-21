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"Нелогічно та непристойно": у Кремлі відповіли США щодо ймовірного вторгнення в Україну

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На думку Пєскова, всі звинувачення Заходу у бік РФ є безпідставними Новина оновлена 21 листопада 2021, 13:35
На думку Пєскова, всі звинувачення Заходу у бік РФ є безпідставними

Офіційна Москва запевняє, що "не виключає провокацій"

У Росії відреагували на інформацію США про ймовірну підготовку повномасштабної війни проти України, яку також не виключають і у вітчизняній розвідці.

Слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова передають росЗМІ.

Чиновник упевнений, що будь-які заяви про нарощування військової могутності Росії на українських кордонах є "штучним нагнітанням істерики".

"Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", — пояснив позицію Москви Дмитро Пєсков.

Також, на думку спікера Кремля, подібна позиція західних партнерів насторожує, тому російські політики не відкидають можливості провокацій на кордоні.

Цікаво, що навіть за постійно висловлюваної критики на адресу Сполучених Штатів, у Росії готуються до можливого онлайн-діалогу Володимира Путіна та Джозефа Байдена. За чутками, переговори політиків мають відбутися ближче до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які плюси бачить у нарощуванні військової могутності РФ на українських кордонах нинішній голова Міноборони Олексій Рєзніков.

Теги:
#Україна #Кремль #Росія #Кордон #Війна #Дмитро Пєсков
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