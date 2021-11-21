Авіаудари, артилерія та бронетанкові атаки: у розвідці назвали терміни наступу РФ на Україну

Експерти також вказали на загрозу з боку білоруських кордонів

На кордонах України продовжують нарощувати свою присутність російські війська, у зв’язку з чим в українській розвідці не прогнозують нічого хорошого і навіть заговорили про ймовірність повномасштабної атаки.

Зокрема, як заявив голова Управління воєнної розвідки України Кирило Буданов виданню Military Times, РФ може піти у повномасштабну атаку вже наприкінці січня — початку лютого 2022 року.

За словами експерта, ця атака з боку Росії матиме значно більшу руйнівну силу, аніж все, що було до цього, починаючи з 2014 року.

Буданов припускає, що цього разу російські війська можуть завдавати по Україні авіаударів, артилерійських та бронетанкових атак, проводити десантно штурмові операції на Донбасі, в Одесі, Маріуполі та намагатися прорвати українські кордони з боку Білорусі.

Голова військової розвідки також зазначив, що під час російських навчань під назвою "Захід-21", які проводилися цього року, РФ довела, що може одночасно висадити до 3500 десантників для проведення спецоперацій.

Крім того, українські військові зробили орієнтовний прогноз, як Росія планує атакувати Україну.

Оцінка українських військових щодо наступу РФ

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, на фоні загострень на українському кордоні міністр оборони Олексій Резніков вразив заявою — у ситуації зі зростанням загрози з боку Росії голова Міноборони побачив позитив, адже це отримало відповідь світової спільноти.