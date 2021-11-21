Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину

Эксперты также отметили угрозу со стороны белорусских границ

На границах Украины продолжают наращивать свое присутствие российские войска, в связи с чем в украинской разведке не прогнозируют ничего хорошего и даже заговорили о вероятности полномасштабной атаки со стороны России.

В частности, как заявил глава Управления военной разведки Украины Кирилл Буданов изданию Military Times, РФ может пойти в полномасштабную атаку уже в конце января — начале февраля 2022 года.

По словам эксперта, эта атака со стороны России будет иметь гораздо большую разрушительную силу, чем все, что было до этого, начиная с 2014 года.

Буданов предполагает, что в этот раз российские войска могут наносить по Украине авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, проводить десантно штурмовые операции на Донбассе, в Одессе, Мариуполе и пытаться прорвать украинские границы со стороны Беларуси.

Глава военной разведки также отметил, что во время российских учений под названием "Запад-21", которые проводились в этом году, РФ доказала, что может одновременно высадить до 3500 десантников для проведения спецопераций.

Кроме того, украинские военные сделали ориентировочный прогноз, как Россия планирует атаковать Украину.

Оценка украинских военных по наступлению со стороны РФ

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, на фоне обострений на украинской границе министр обороны Алексей Резников поразил заявлением — в ситуации с ростом угрозы со стороны России глава Минобороны увидел позитив, ведь это получило ответ мирового сообщества.