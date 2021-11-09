Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины, а Кремль огрызнулся в ответ

Зафиксированы перемещения российской техники к границе с Украиной.

Россия продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы с Украиной. В частности боевые танки Т-80У.

Об этом свидетельствует аналитика военно-разведывательной компании Janes, пишет Bloomberg.

Согласно сообщениям, один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По всей видимости, в дальнейшем они направятся к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной текущего года.

Кроме того, в статье сказано, что усиление российского военного присутствия вызывает озабоченность Запада. А официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США "внимательно" следят за необычным наращиванием военной активности России возле Украины.

В свою очередь в России не задержались с ответом и обвинили США дестабилизации ситуации в Черном море, сообщает Телеграмм-канал RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Также в Минобороны РФ заявили, что "действия США в Черноморском регионе связаны с изучением возможного театра военных действий".

Стоит отметить, что 31 октября сообщалось об увеличении количества войск РФ у границ Украины. В сети появились видео, которое доказывает перемещение дополнительных армейских сил к Донбассу.