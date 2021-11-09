Укр

Экс-разведчик о переменах на передовой на Донбассе: "Нужно наваливать противнику"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
191
Андрей Рымарук Новость обновлена 09 ноября 2021, 08:58
Андрей Рымарук

Командование ВСУ адекватно реагирует на агрессию на фронте.

На Донбассе в ноябре зафиксировали очередное обострение — оккупанты применяют в обстрелах запрещенное вооружение, украинские воины получают ранения и погибают. Близ северной границы — стягивает войска Россия

"Телеграф" пообщался с экс-разведчиком, начальником военного отдела фонда "Повернись живим" Андреем Рымаруком о происходящем на фронте. 

Он отметил, что с приходом нового главнокомандующего Валерия Залужного (возглавил войска в июле 2021 — ред.) произошли позитивные изменения. По его словам изменились логистические решения, подход к применению украинской огневой мощи, предупреждающим действиям армии. Рымарук рассказал в интервью, что нужно "наваливать" вражеским войскам и отметил, что командование показывает как это делать.

Он также отметил, что к активизации армии готовятся и волонтеры, которые продолжают помогать. Среди потребностей украинского войска — средства наблюдения: тепловизоры, камеры, технические средства. 

Полное интервью Андрея Рымарука о ситуации в Донецкой и Луганской областях читайте по ссылке.

Теги:
#Донбасс #ООС #Андрей Рымарук
Коронавирус
Украина
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Умерший Павел Ратов
Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником
Дата публикации
Категория
Северный поток-2
Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места