Экс-разведчик о переменах на передовой на Донбассе: "Нужно наваливать противнику"

Командование ВСУ адекватно реагирует на агрессию на фронте.

На Донбассе в ноябре зафиксировали очередное обострение — оккупанты применяют в обстрелах запрещенное вооружение, украинские воины получают ранения и погибают. Близ северной границы — стягивает войска Россия.

"Телеграф" пообщался с экс-разведчиком, начальником военного отдела фонда "Повернись живим" Андреем Рымаруком о происходящем на фронте.

Он отметил, что с приходом нового главнокомандующего Валерия Залужного (возглавил войска в июле 2021 — ред.) произошли позитивные изменения. По его словам изменились логистические решения, подход к применению украинской огневой мощи, предупреждающим действиям армии. Рымарук рассказал в интервью, что нужно "наваливать" вражеским войскам и отметил, что командование показывает как это делать.

Он также отметил, что к активизации армии готовятся и волонтеры, которые продолжают помогать. Среди потребностей украинского войска — средства наблюдения: тепловизоры, камеры, технические средства.

Полное интервью Андрея Рымарука о ситуации в Донецкой и Луганской областях читайте по ссылке.