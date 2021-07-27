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Новым главкомом ВСУ назначен Валерий Залужный: биография генерал-майора

Новым главкомом ВСУ назначен Валерий Залужный: биография генерал-майора
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Об этом сообщил на брифинге в Офисе президента во вторник вечером пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Трансляция брифинга осуществлялась на странице ОПУ в соцсети Facebook.

"На должность главнокомандующего (ВСУ - ред.) назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Північ", - сказал Никифоров.

Валерий Залужный

По информации ОК "Північ", Валерий Федорович Залужный родился в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) 8 июля 1973 года. 

После школы, с отличием закончив общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища (1997 г), прошел все ступени военной службы от командира взвода до комбата. В 2007 году с золотой медалью окончил обучение в Национальной академии обороны Украины и назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады.

С 2009 по 2012 годы возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду.

Звание "генерал-майор" получил 23 августа 2017г вместе с другими 35 лучшими украинскими офицерами ВСУ.

В 2017 году — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВСУ.

С 2018 по 2019 года был начальником Объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединёнными силами.

С 9 декабря 2019 года — командующий войсками оперативного командования "Північ".

Как сообщалось, Никифоров на брифинге также сообщил, что по решению Зеленского пост главнокомандующего ВСУ покидает Руслан Хомчак, который переходит работать в СНБО Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

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Биография, Назначение, Главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный.
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