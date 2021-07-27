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Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ: новым главкомом стал генерал Валерий Залужный (фото)

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ: новым главкомом стал генерал Валерий Залужный (фото)
18:39 Сегодня Телеграф defence-ua

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Об этом сообщил на брифинге в Офисе президента во вторник вечером пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Трансляция брифинга осуществлялась на странице ОПУ в соцсети Facebook.

"С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента", - сказал Никифоров.

Хомчак_Руслан

По словам пресс-секретаря Зеленского, президент хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, а "такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты".

Никифоров отметил, что после ухода с должности главкома ВСУ Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Руслан Хомчак… переходит на первого секретаря СНБО. Соответственно, с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров также сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.

Валерий Залужный_МОУ

По словам пресс-секретаря президента, официальные документы об увольнении и назначении Хомчака, а также Залужного, будут обнародованы в открытом доступе в ближайшее время. 

Как сообщалось, 26 июля Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ВСУ, Назначение, Главнокомандующий, Руслан Хомчак, Валерий Залужный.
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