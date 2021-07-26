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Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины
Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины

Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины

Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф

В понедельник, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу четырех топ-чиновников Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы были опубликованы Офисом президента.

Были уволены следующие служащие:

  • первый замглавы СБУ и руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий (вместо него назначен замглавы Сергей Андрущенко);
  • первый замглавы СБУ и начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Малюк;
  • глава Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнийчук;
  • начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Зеленский представил свои кадровые решения как этап на пути к реформированию органа. По его словам, трансформация ведомства начнется в день принятия соответствующего закона в Раде, но уже сейчас нужно готовиться к этому.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский вместо Валерия Кондратюка назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 401

Все по теме:

СБУ, Владимир Зеленский, назначения, Руслан Баранецкий, Василий Малюк, Сергей Андрущенко, Алексей Корнийчук и Виталий Монастырецкий.
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