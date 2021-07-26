Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины

В понедельник, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу четырех топ-чиновников Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы были опубликованы Офисом президента.

Были уволены следующие служащие:

первый замглавы СБУ и руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий (вместо него назначен замглавы Сергей Андрущенко );

(вместо него назначен замглавы ); первый замглавы СБУ и начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Малюк ;

; глава Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнийчук ;

; начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Зеленский представил свои кадровые решения как этап на пути к реформированию органа. По его словам, трансформация ведомства начнется в день принятия соответствующего закона в Раде, но уже сейчас нужно готовиться к этому.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский вместо Валерия Кондратюка назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины.