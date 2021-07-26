Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины

В понедельник, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу четырех топ-чиновников Службы безопасности Украины.
Соответствующие указы были опубликованы Офисом президента.
Были уволены следующие служащие:
Зеленский представил свои кадровые решения как этап на пути к реформированию органа. По его словам, трансформация ведомства начнется в день принятия соответствующего закона в Раде, но уже сейчас нужно готовиться к этому.
Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский вместо Валерия Кондратюка назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины.