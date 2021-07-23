Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки, причины в указе не указаны.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Справка:

Александр Литвиненко родился в Киеве, в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России по специальности "прикладная математика".

В 1998 г. получил научную степень кандидата политических наук по специальности "Политические проблемы международных систем и глобального развития". Диссертацию защитил в Институте международных отношений Киевского национального университета им.Шевченко.

В 2002 г. получил высшую научную степень доктора политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства". Диссертацию защитил в Национальном институте стратегических исследований.

В 2009-м году получил диплом Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности "правоведение", а в 2013-м окончил Королевский колледж оборонных наук в Великобритании.

Карьера. С 1994 по 1998 годы был офицером, затем старшим офицером, главным специалистом управления защиты информации главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины.

1997-2007 гг. – ассистент, доцент по совместительству Института международных отношений КНУ им.Шевченко. С 2010 г. – профессор.

1998-2007 гг. – старший консультант, заведующий отдела, заместитель директора, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С мая 2005-го по декабрь 2007-го – руководитель управления по вопросам государственной безопасности, руководитель Экспертной комиссии, руководитель департамента по вопросам госбезопасности Аппарата СНБО Украины.

Декабрь 2007 г. – август 2009 г. – заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Август 2009 г. – июнь 2010 г. – советник директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины.

Июнь 2010 г. – январь 2014 г. – заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С 27 марта по 4 апреля 2014 г. – советник генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

5 апреля 2014 г. назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александра Турчинова).

Генерал-майор запаса.

13 августа 2019 президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава государства назначил его директором Национального института стратегических исследований.

Как писал "Телеграф", во время дайвинга вблизи города Дахаб (Египет, Синайский полуостров) исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.