Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки
13:21 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки, причины в указе не указаны.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Справка:

Александр Литвиненко родился в Киеве, в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России по специальности "прикладная математика". 

В 1998 г. получил научную степень кандидата политических наук по специальности "Политические проблемы международных систем и глобального развития". Диссертацию защитил в Институте международных отношений Киевского национального университета им.Шевченко.

В 2002 г. получил высшую научную степень доктора политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства". Диссертацию защитил в Национальном институте стратегических исследований.

В 2009-м году получил диплом Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности "правоведение", а в 2013-м окончил Королевский колледж оборонных наук в Великобритании.

Карьера. С 1994 по 1998 годы был офицером, затем старшим офицером, главным специалистом управления защиты информации главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины.

1997-2007 гг. – ассистент, доцент по совместительству Института международных отношений КНУ им.Шевченко. С 2010 г. – профессор.

1998-2007 гг. – старший консультант, заведующий отдела, заместитель директора, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С мая 2005-го по декабрь 2007-го – руководитель управления по вопросам государственной безопасности, руководитель Экспертной комиссии, руководитель департамента по вопросам госбезопасности Аппарата СНБО Украины.

Декабрь 2007 г. – август 2009 г. – заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Август 2009 г. – июнь 2010 г. – советник директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины.

Июнь 2010 г. – январь 2014 г. – заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С 27 марта по 4 апреля 2014 г. – советник генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

5 апреля 2014 г. назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александра Турчинова).

Генерал-майор запаса.

13 августа 2019 президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава государства назначил его директором Национального института стратегических исследований.

Как писал "Телеграф",  во время дайвинга вблизи города Дахаб (Египет, Синайский полуостров) исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 188

Все по теме:

Зеленский, Литвиненко, Глава Службы внешней разведки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
02 "Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
03 В России назвали условие продления поставок газа через Украину
04 Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
05 Уснул за рулем: в России авто на полном ходу вылетело на тротуар и сбило шесть человек, момент ДТП попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В курортной Турции - стихийное бедствие: людей вывозят на лодках (фото, видео)
В курортной Турции - стихийное бедствие: людей вывозят на лодках (фото, видео)
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Швеция открывает границы для украинцев: названа дата снятия ограничений
Швеция открывает границы для украинцев: названа дата снятия ограничений
Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот период
Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь