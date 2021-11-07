Боевики вынудили ВСУ стрелять в ответ: в рядах украинских защитников потери

Оккупанты все чаще используют дроны для атаки позиций ВСУ.

В воскресенье, 7 ноября, оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды с применением запрещенного "минском" оружия. Вследствие обстрелов погиб украинский защитник.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

В частности нарушения были зафиксированы возле населенных пунктов Павлополь, Гнутове, Водяное, Луганское и Пески.

А возле Новозвановки и Причепиловки оккупанты открывали огонь из 120-мм минометов.

Во время обстрелов один из украинских военнослужащих получил ранения не совместимые с жизнью, а еще двое были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.

Кроме того, в ООС указывают, что на линии разграничения оккупанты активировали использование беспилотников, с которых сбрасываются взрывные устройства.

Один из таковых удалось сбить.

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, активизация применения беспилотников оккупационными войсками наблюдается уже около двух суток. Обычно к мелким дронам прикрепляются одна или несколько гранат от подствольного гранатомета, после чего их сбрасывают на позиции ВСУ.