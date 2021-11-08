"Донбасс ждет война нового уровня", – экс-разведчик Андрей Рымарук

Военный эксперт оценил текущую ситуацию на фронте и указал на большую вероятность обострения конфликта

С конца октября ситуация на Востоке Украины, где оккупированы части территорий Донецкой и Луганской областей, обострилась. В районе Гранитного, на юге Донетчины, противник неоднократно пускал в ход ствольную артиллерию.

Вооруженные силы Украины из-за обострения на фронте впервые применили в зоне ООС боевой беспилотник "Байрактар". Это вызвало истерику у России, которая даже подключила к выражению "озабоченности" своих западных партнеров.

О том, что происходит на Донбасском фронте и чего ожидать в обозримом будущем, "Телеграфу" рассказал бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

Нужно "наваливать" противнику – и делать это правильно

– Можно ли говорить, что со сменой главком на фронте происходят в позитивные изменения?

– Безусловно! После того как в июле вместо Руслана Хомчака главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) стал генерал-лейтенант Валерий Залужный, многие процессы поменялись в лучшую сторону. И в принятии решений, и в открытии огня, и в превентивном нанесении ударов, и логистические моменты. Это чувствуется личным составом. Да, некоторые изменения – болезненны. Но нужно не забывать, что у нас война. Нужно "наваливать" противнику – и делать это правильно. Новое командование рассказывает и показывает, как это делать правильно 24/7.

– Продолжается ли помощь фронту со стороны волонтеров?

– Она была, есть и будет. И она будет только наращиваться, исходя из того, что происходит на фронте. Мы тоже готовимся к каким-то действиям противника, планируем свою работу, стараемся заглянуть наперед. Наращиваем силы, чтобы своевременно помочь армии. Всегда нужны тепловизоры, камеры наблюдения, технические средства разведки и прослушки.

Битва беспилотников

– Какие современные виды вооружения применяются на Донбассе оккупантами?

– Противник применяет современное вооружение долгое время. Это, к примеру, снаряды "Краснополь" (корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм, предназначенный для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела – прим. ред.), которые нанесли нам много вреда. Это и применение беспилотных аппаратов, особенно российских "Орланов". Около 70% пересечений через линию разграничения совершено именно ими. Мы их видим, но пока не можем противодействовать.

Россияне особенно активно применяют ударные беспилотники именно в этом году. Более десятка раз совершали огневой налет на наши позиции, сбрасывая самодельные и не самодельные боеприпасы. 13 апреля во время такого налета вблизи Майорского (это рядом с оккупированной Горловкой на Донетчине) вражеский беспилотник сбросил гранатометные выстрелы на наши позиции. Тогда один украинский воин погиб, двое получили ранения. С помощью беспилотников оккупанты осуществляют и дистанционное минирование, даже вблизи пунктов пропуска.

– Почему же такая истерика из-за применения нами "Байрактара" 26 октября?

– Странная реакция. Мы и так слишком долго ждали. И, наконец, зеркально ответили. И сделали это красиво, качественно, разнеся вражескую пушку у Гранитного. В итоге противник вынужден в корне менять тактику, понимая, что мы можем нанести удар в любой момент. Потому и истерят…

Россия может бросить на Донбасс "Орион"

– Следует ли более активно привлекать к донбасскому кейсу США?

– Вопрос в том, надо ли США входить в такой переговорный процесс. Они умеют расставлять приоритеты, четко видят – кому и как надо помогать, за кого и где "впрягаться". Исходят из неких своих раскладов. Простой пример. Мы получаем от США раз в год материально-техническую помощь примерно в 250 млн долларов. А Египет – на 1 млрд долларов. Тут вопрос в том, чтобы доказать, что мы для Штатов важнее. Пока же однозначно нам очень важны они и их поддержка.

– Как будет развиваться ситуации на Донбассе до конца года?

– Думаю, мы увидим одно или несколько обострений подобных тому, что случилось в конце октябре в районе Гранитного. Противник продолжает подтягивать к линии разграничения современное и тяжелое вооружение. Оккупанты попытаются сделать всё возможное, чтобы поднять дух и своих вояк, и населения, которое их поддерживает, какой-то небольшой победой. Мы это понимаем – и готовы к любому развитию событий. Социально-экономическая ситуация в ОРДЛО очень плохая, в том числе из-за пожирающего оккупированные территории ковида. Что-то да произойдет.

Не исключаю, что Россия применит на Донбассе свой беспилотный ударный комплекс "Орион". Его технические характеристики практически ничем не отличают от "Байрактара". Он был прекрасно тестирован и применялся десятки раз в Сирии. Не хотелось бы его увидеть на Востоке Украины. Но это, похоже, неизбежно. Прогнозирую, что в этом году или начале следующего "Орион" будет задействован на Донбассе. И это уже будет новый технологический уровень, новая война последних разработок.

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О том, почему Россия не заберет себе ОРДЛО, но не оставит Украину в покое, "Телеграфу" рассказал руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 года — 29 апреля 2016 года), замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (с 29 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года) Георгий Тука.