Новая провокация врага: выяснилось, что на самом деле творится под Гранитным на Донбассе

Информацию о возвращении ВСУ контроля над населенным пунктом первыми распространили оккупанты

Село Старомарьевка в Донецкой области, слухи о возвращении которого появились 26 октября, на самом деле продолжает находиться под контролем боевиков "ДНР".

Об этом вечером официально заявил штаб ООС, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что днем подконтрольные оккупантам и России СМИ начали писать о заходе украинских военных в Старомарьевку под Гранитным, после чего эту же информацию опубликовал "Бабель" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Однако через считанные часы после этого вышло опровержение штаба ООС, — по их данным, таким образом оккупанты хотели в очередной раз обвинить Украину в срыве договоренностей и провокациях.

Интересно, что сами боевики в том же районе в течение дня открыли уже три обстрела из артиллерии 122 мм калибра.

Как сообщал "Телеграф", с утра 26 октября в боевых действиях на Донбассе погиб один украинский военный, а еще один был ранен.