Массовая выдача российских паспортов на Донбассе: Кулеба упрекнул союзников

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обеспокоен слишком мягким отношением союзников Украины к раздаче Российской Федерацией своих паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Интервью с министром опубликовано на сайте Радио Свобода 1 мая.

По словам Дмитрия Кулебы, друзья и партнеры Украина слишком мягко реагируют на распространение паспортов РФ на неподконтрольных Киеву территориях. Россия же, в свою очередь, чувствуя, что все идет по ее плану активизирует этот процесс. Украинская сторона не может физически повлиять на выдачу паспортов, хотя ужесточение санкций в ответ на такую политику России, значительно приостановило бы расползание "русского мира" на Донбассе.

Глава ведомства отмечает важность реагирования на такие действия России, поскольку последствиями такой "паспортизации" всегда бывают попытки РФ защищать российских граждан, проживающих на этих территориях.

Со стороны же международных наблюдателей звучит только обеспокоенность этими действиями. Хотя и они признают, что "паспортизация" может быть использована для новой агрессии против Украины.