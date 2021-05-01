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Две сотни танков и атака на нескольких направлениях: озвучен сценарий нового вторжения России в Украину

Две сотни танков и атака на нескольких направлениях: озвучен сценарий нового вторжения России в Украину
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф

Для решения проблемы дефицита воды в Крыму РФ может атаковать Украину на нескольких направлениях и захватить Херсонщину. Из оккупированного полуострова на юг страны могут направить более 200 танков.

Такое мнение в комментарии Радио Свободе 1 мая озвучил глава военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам нападение на юг Украины для обеспечения Крыма водой, не главная задача РФ. Она является одной из целей, поэтому удар будет из нескольких сторон. Это делается, чтобы не дать ВСУ сосредоточить усилия и для расчленения обороны. При этом отрезать Луганскую и Донецкую области и обеспечить полуостров водой.

Генерал Василий Богдан считает, что угроза со стороны РФ не исчезла

Другими словами, ВС РФ нужно захватить часть Херсонской области.

Сунгуровский считает, что поэтому из Крыма могут выдвинуться танки на юг страны.

"Это большое количество танков, около 230. Это полноценное группировки, грубо говоря. Плюс - оно усиливается", — отметил он.

Напомним, что ранее генерал озвучил для "Телеграфа" возможные сценарии и время возможного открытого вторжения войск РФ в Украину.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Николай Сунгуровский.
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