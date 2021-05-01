Даже на Пасху могут быть провокации: генерал рассказал о майских угрозах для Украины

В Украине 30 апреля отмечали свой профессиональный праздник пограничники. А на украинских границах – неспокойно. Россия в апреле согнала туда огромные силы. И хоть сейчас российские войска начали отводить от наших кордонов, ситуация всё равно остается напряженной. Россия отводит далеко не все войска, продолжает накалять ситуацию на Донбассе, а также сорвала шансы на установление режима "тишины" на Донбассе на время Пасхальных праздников.

О майских и долгосрочных угрозах для Донбасса и не только "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Имея дело с террористическими ОРДЛО, которые являются марионетками Кремля, имея в соседях страну с имперскими замашками и невменяемым руководством, можно прогнозировать лишь одно – РФ и далее будет проявлять агрессию. Не только против Украины, вообще против всех соседей. Цель путинской России - подчинить себе максимальное количество государств и стать имперским центром, который будет всем диктовать свои условия", — подчеркивает генерал.

По его мнению, проваливая переговоры в ТКГ, включая договоренности о т.н. пасхальном перемирии, обостряя на донбасском фронте, где за апрель от обстрелов и подрывов погибли и получили ранения более 20 защитников Украины, Кремль преследует одну цель. А именно – давить Украину на согласие на "мир" на Донбассе на российских условиях. Неприемлемых для нас.

"В этом ракурсе следует рассматривать и резкое увеличение российских войск у наших границ и в оккупированном Крыму. Несмотря на заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что войска возвращаются в места постоянной дислокации, отводят далеко не все. Немалые силы, подтянутые в апреле, остаются в районе Воронежа, в Крыму. Это долгосрочная угроза, с которой мы будем жить, увы, еще длительное время", — уверен Василий Богдан.

Он не исключает, что на восточном фронте даже на Пасху могут быть новые провокации, снайперские атаки. Но не прогнозирует масштабных атак или вторжения войск РФ с других направлений.

"Позиция коллективного Запада по этому поводу достаточно жесткая, — отмечает генерал. - Европарламент в резолюции, обнародованной 29 апреля, четко указал, что при дальнейшей эскалации Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, Европа прекратит импорт российской нефти и газа, заморозит все активы и запретит въезд приближенным к Путину олигархам и их семьям. Да, это лишь рекомендация на случай продолжения агрессивного поведения РФ. Но сигнал довольно четкий. И до Кремля он, думаю, дошел. Как и соответствующие сигналы со стороны США".

Василий Богдан отмечает активность украинской дипломатии, позитивные подвижки со стороны МИД и Офиса президента в ракурсе противостояние российской агрессии. Но подчеркивает, что все действия должны быть четко согласованы с нашими стратегическим партнерами.

"Очевидно, что тенденция к дестабилизации ситуации в Украине продолжается, — говорит генерал. - Россия действует всеми методами, включая информационно-психологические операции, дезинформацию, кибератаки. И нам нельзя только отвечать на удары, нужно самим атаковать. Потому оцениваю как позитив действия Офиса президента, СНБО, проведенные против коллаборационистских каналов и политиков. В Кремле, думаю, поняли, что парламентским путем сменить власть в Украине на пророссийскую не удастся. Потому усилили (и продолжат) милитаристское давления, чтобы принудить украинское руководство к действиям, выгодным Кремлю. Чтобы вернуть Украину в орбиту российского влияния. Отвечать на это надо укреплением нашей обороноспособности, а также усилением антироссийской мировой коалиции, координируя действия с нашими стратегическим партнерами, особенно с США, НАТО".

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в интервью генерала Игоря Романенко "Телеграфу".