"Цели достигнуты полностью": Россия отзывает военных от границ Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее рассказавший, сколько военных Россия перебросила к границам, издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России.

Об этом сообщает российское РБК.

Как указывает издание, Шойгу приказал, чтобы военные части Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. По мнению Шойгу, "цели достигнуты полностью".

Интересно, что ранее говоря о численности военных у российских границ, Шойгу говорил только про западные рубежи и тогда умолчал про переброску военной техники к границам Украины, к южным границам РФ. Теперь оказывается военный контингент был сосредоточен и у границ Украины со стороны РФ.

Как сообщал "Телеграф", ранее Шойгу похвастался учениями российских военных в оккупированном Крыму.