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Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам

Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам

Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", - отметил Шойгу.

Он добавил, что указанные военные силы на данный момент задействованы в учениях.

Отметим, что молчание Шойгу вполне закономерно, учитывая, что Кремль категорически отрицает участие России в оккупации частей Донецкой и Луганской областей. Так, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переброска военных сил "не должна вызывать ни у кого обеспокоенности".

Как сообщал "Телеграф", в последние недели четко прослеживается движение российской техники у границ Украины, причем по всем направлениям. Так, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ.

Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Также в среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техникикоторую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец"

И движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

Кроме того, Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.  Вызывает немалую обеспокоенность и тот факт, что в непризнанном Приднестровье, недалеко от границ с Украиной была замечена российская техника – танки и БТР.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 366

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Россия, Донбасс, Сергей Шойгу, Обострение.
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