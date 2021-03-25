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У еще одного участка украинской границы заметили активную переброску техники Путина (видео)

У еще одного участка украинской границы заметили активную переброску техники Путина (видео)
18:01 Сегодня Телеграф

В среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники, которую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец".

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на очевидцев происходящего.

В частности было видно, что российские оккупанты перевозят гусеничную военную технику. Колонны двигались в сопровождении дорожной военной инспекции. При этом, по словам очевидцев, в сторону Керчи направлялись пустые тралы.

Также 24 марта были замечены колонны погрузчиков с танками, а также две колонны с российскими военнослужащими, которые двигались от Феодосии по трассе "Таврида" вглубь полуострова.

Отметим, что в последнее время движение военной техники было замечено сразу по нескольким направлениям. В частности, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ.

Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

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Крым, Военная техника, Видео, Фото, Аннексия Крыма, военная техника РФ.
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