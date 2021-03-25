Россия перебрасывает военную технику к границе с Украиной: очередной эшелон попал на фото

В Ростовской области Российской Федерации, вблизи границы с Украиной, запечатлели эшелон с военной техников российской армии.

Об этом сообщает в четверг, 25 марта, интернет-издание "Информационный навигатор" со ссылкой на открытые источники.

В запечатленном очевидцами эшелоне в основном легкобронированная техника.

В частности, на железнодорожных платформах стоят бронеавтомобили "Тигр", грузовики КамАЗ со штабными кунгами, а так же БТР-82.

Как сообщалось, 21 марта в России на трассе Вологда-Череповец была замечена российская военная колонна техники, которая якобы двигается в сторону Украины.